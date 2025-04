Ibovespa recua em dia volátil por guerra comercial

Em Wall Street, o S&P 500 recuava 2,1%, em sessão também volátil.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuava 3,85%, com os preços do petróleo mais uma vez sofrendo com a escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China, enquanto a Opep+ prepara um aumento da oferta da commodity. O barril de Brent era negociado em queda de 2,41%, a US$64.

- VALE ON caía 1,39%, acompanhando os futuro do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou o dia com queda de 3,36%, a 762,5 iuanes (US$104,31) a tonelada, tendo como pano de fundo os receios com o desfecho da troca de tarifas entre Washington e Pequim.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,64%, com a aversão a afetando o setor, enquanto agentes também acompanham noticiário sobre o Banco Master. BRADESCO PN cedia 2,15%, BANCO DO BRASIL ON caía 1,57% e SANTANDER BRASIL UNIT recuava 1,43%. BTG PACTUAL UNIT era exceção entre os bancos do Ibovespa e subia 0,18%.

- AMBEV ON recuava 4,01%. Analistas do Citi chamaram a atenção para números da Nielse, afirmando que a conclusão mais urgente dos dados do início de 2025 é o declínio significativo de 3,5% nos volumes de cerveja da Ambev nos primeiros dois meses do ano.