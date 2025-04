Índice de Hong Kong sofre maior queda diária desde 1997; fundo estatal investe em ações da China

XANGAI (Reuters) - O principal índice acionário de Hong Kong sofreu sua maior queda desde 1997 nesta segunda-feira, depois que a China revidou as tarifas dos Estados Unidos com suas próprias taxas, aprofundando a turbulência do mercado em meio a temores de uma guerra comercial mais ampla, enquanto o fundo soberano de Pequim interveio para estabilizar as ações locais.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 13,22%, a maior queda diária desde 1997, com as ações de empresas de tecnologia, energia solar, bancos e varejistas online afundando, uma vez que os investidores venderam qualquer ativo ligado ao crescimento e ao comércio global.

O índice CSI300 fechou em queda de 7,05%, já que a Central Huijin, ou a chamada "equipe nacional" de investidores apoiados pelo Estado, disse que aumentou as participações em ações chinesas para defender a estabilidade do mercado.