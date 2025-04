Lideranças de Wall Street alertam sobre tarifas em meio à agitação com guerra comercial

As tarifas também levantam questões sobre a direção das taxas de juros, disse Dimon. Embora as taxas tenham caído recentemente devido ao enfraquecimento do dólar, a perspectiva de crescimento mais lento e a diminuição do apetite pelo risco podem fazer com que as taxas subam, disse ele, referindo-se à estagflação da década de 1970.

As expectativas de crescimento modesto dos EUA, conhecidas como soft landing (aterrissagem suave), também podem ser prejudicadas.

"Entramos neste período de incertezas com preços altos de ações e dívidas, mesmo após a recente queda... os mercados ainda parecem estar precificando os ativos com a suposição de que continuaremos a ter uma aterrissagem bastante suave. Não tenho tanta certeza", escreveu Dimon.