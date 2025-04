Lula diz que Brasil está seguro apesar de ações de Trump porque tem R$350 bi em reservas

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que mesmo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “falando o que quiser falar”, o Brasil está seguro porque tem um colchão de R$350 bilhões em reservas.

Em evento sobre investimentos do Mercado Livre, em Cajamar (SP), Lula afirmou que a economia brasileira vai novamente surpreender neste ano, citando iniciativas do governo para estimular a atividade, como o sistema para concessão de crédito consignado a trabalhadores privados.

De acordo com dados do Banco Central, o Brasil tem atualmente uma reserva internacional de US$339 bilhões, colchão que pode ser usado pelo BC para combater disfuncionalidades no mercado de câmbio.