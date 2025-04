Mercado mantém projeções para inflação e PIB em meio a temores de guerra comercial, mostra Focus

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda a previsão de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresça 1,97% neste ano, mesma projeção da semana anterior. Em 2026, a expectativa ficou inalterada em crescimento de 1,60%.

Sobre a política monetária do Banco Central, houve manutenção na expectativa para a taxa básica de juros neste ano e no próximo. A mediana das projeções para a Selic em 2025 é de 15,00%, no que foi a 13ª semana consecutiva com essa expectativa, enquanto para 2026 a previsão é de que a taxa atinja 12,50%. No momento, a Selic se encontra em 14,25% ao ano.

O resultado vem na esteira de uma semana marcada por aumento dos temores sobre uma recessão global provocada por uma guerra comercial ampla, com os mercados reagindo ao anúncio de novas tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira passada.

Trump anunciou a implementação de uma taxa mínima de 10% sobre todas as importações dos EUA, com alguns países recebendo tarifas mais altas devido ao seu desequilíbrio comercial com a economia norte-americana.

Ao contrário da expectativa de agentes financeiros, as medidas de Trump ainda não provocaram negociações com os parceiros dos EUA, com China e União Europeia seguindo o caminho da retaliação, enquanto o presidente norte-americano não fornece sinais de que pode recuar. Esse cenário impulsionava as preocupações de uma guerra comercial global e uma consequente desaceleração econômica.

No Focus desta segunda, houve ainda redução na expectativa para o preço do dólar no final de 2025 para R$5,90, de R$5,92 na semana passada, e queda da projeção para 2026 a R$5,99, de R$6,00 anteriormente.