Minério de ferro recua em Dalian por preocupações com guerra comercial

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro afundaram nesta segunda-feira, puxados pelas tarifas retaliatórias entre EUA e China que ampliaram a guerra comercial global.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 3,36%, a 762,5 iuanes (US$104,31) a tonelada.