Minerva propõe aumento de capital de até R$2 bi com bônus de subscrição

A Minerva disse que os atuais acionistas Salic International Investment Company e VDQ Holdings S.A assumiram "compromisso de subscrever e integralizar, ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de forma a, no mínimo, atingir a subscrição mínima", conforme o comunicado.

Os subscritores das novas ações também receberão um bônus de subscrição, disse a companhia, emitido em uma única série, na proporção de 1 bônus para cada 2 ações subscritas no âmbito do aumento de capital. Eles serão válidos por três anos a partir da data de emissão.

A Minerva acrescentou que a operação tem por objetivo "fortalecer a estrutura de capital e a posição de liquidez da companhia, proporcionando um incremento no caixa e permitindo a redução do seu nível de endividamento, com vistas a garantir maior solidez financeira e viabilidade em suas operações".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)