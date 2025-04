Ministro pede à CEO da Petrobras análise sobre corte no preço do diesel, diz fonte

Depois de fechar em baixa de 1,18% no dia seguinte ao anúncio das tarifas de Trump, a R$5,6290 -- menor cotação de fechamento desde 16 de outubro do ano passado --, o dólar engatou uma sequência de alta e fechou nesta segunda-feira a R$5,90.

Mais cedo, a CNN publicou que Silveira procurou a direção da Petrobras nos últimos dias para levar cálculos que mostram a viabilidade de uma redução no preço dos combustíveis.

O pedido vem após um recuo de cerca de US$10 por barril no preço do Brent, para aproximadamente US$64 por barril, na esteira do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2 de abril, pelos temores do mercado de que o movimento cause uma recessão global e reduza a demanda pela commodity.

O anúncio de Trump ocorreu só um dia após a Petrobras ter cortado o preço do diesel nas refinarias em 4,6% ou R$0,17 por litro, na primeira redução de seu combustível fóssil desde 2023, após os valores da companhia terem ficado grande parte de março acima do valor de paridade de importação (PPI), segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Com a queda do preço do petróleo, contudo, o diesel da Petrobras está cerca de 5% acima da paridade de importação, enquanto a gasolina está 4% acima, segundo a Abicom, indicando que o combustível da Petrobras está mais caro que no exterior.

Em relatório a clientes, o UBS BB afirmou acreditar que a Petrobras poderá cortar preços, se o cenário se mantiver.