Ministros das Finanças da UE discutirão impacto das tarifas na economia

"Isso terá consequências sociais adversas, aumentando os preços para os consumidores e deixando os cidadãos mais vulneráveis. Vamos nos concentrar nas implicações econômicas mais amplas... na sexta-feira", disse ele.

O Banco Central Europeu previu no mês passado - antes dos anúncios dos EUA sobre as tarifas - que o crescimento econômico da zona do euro seria de cerca de 0,9% este ano e a inflação de 2,3%.

Desde então, Washington impôs tarifas de 25% sobre aço, alumínio e automóveis europeus e 20% sobre quase todos os outros produtos.

Os EUA também impuseram tarifas recíprocas em todo o mundo, desencadeando uma liquidação nos mercados devido a temores de inflação, demanda mais fraca e, possivelmente, uma recessão global.

Domanski disse que a remoção das barreiras regulatórias da UE que dificultam o comércio entre os 27 países do bloco deve ser a resposta natural à medida dos EUA. O Fundo Monetário Internacional afirmou que tais regulamentações são equivalentes a uma tarifa de mais de 40% sobre mercadorias e 110% sobre serviços.

"Um dos principais objetivos de nossa discussão também deve ser demonstrar a unidade da União Europeia", disse ele. "Nossa força reside em nossa solidariedade".