Mombak acessa capital do Novo Fundo Clima em negócio com BNDES e Santander

O head sênior de sustentabilidade do Santander, Leonardo Fleck, afirmou que acordos como este facilitam o avanço das teses de reflorestamento no mercado, ajudando as empresas a escalar suas operações ao mesmo tempo em que ganham mais confiança junto ao setor financeiro.

"Eles estão vendo que o capital está fluindo, as empresas estão plantando, estão conseguindo contratos de 'offtake' desses créditos de carbono com grandes empresas internacionais... Eu vejo muito como um quebra cabeça, você começa a encaixar as peças", disse Fleck em entrevista.

Com o novo capital, a Mombak espera ampliar seus projetos de reflorestamento no Pará, reforçando o modelo de parceria rural com proprietários de terra locais.

O financiamento à empresa inclui R$80 milhões do Fundo Clima e R$20 milhões obtidos pelo BNDES Finem.

"A primeira operação do Novo Fundo Clima para restauro florestal é simbólica como marco da atuação do governo federal no reflorestamento da Amazônia e da atuação do BNDES como impulsionador de um novo mercado, de um novo caminho para o desenvolvimento do Brasil", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.