Moura Dubeux eleva vendas em 48% no 1º tri

A Mood se concentra no público com renda média mensal a partir de R$12 mil, com imóveis avaliados em uma faixa média de preços entre R$350 mil e R$500 mil, em linha com o novo teto do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

No ano passado, o presidente-executivo da MD, Diego Villar, disse à Reuters que a marca poderia se beneficiar de uma expansão do programa.

As vendas sobre oferta (VSO) líquidas do grupo, um indicador da velocidade das vendas, subiu 4,2 pontos percentuais no primeiro trimestre, para uma taxa de 21,1%. Nos últimos doze meses, essa linha subiu 11,1 pontos percentuais, para 57,7%.

A incorporadora com atuação na região Nordeste consumiu R$18 milhões em caixa nos primeiros três meses do ano, menor que o consumo de R$70 milhões do primeiro trimestre de 2024.