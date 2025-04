Não é o momento para um "Fed put" enquanto trajetória da economia for incerteza

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O chair do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, enviou mensagens fortes quando sentiu que eram necessárias, indo à televisão para prometer o máximo de apoio à economia diante da pandemia da Covid-19, usando um discurso conciso em 2022 para uma mensagem dura sobre a inflação e entrando em cena para apoiar os mercados financeiros após a falência do Silicon Valley Bank em 2023.

Porém, com Powell e o Fed no escuro tanto quanto o resto do mundo sobre aonde o presidente Donald Trump está levando a economia, o chair do banco central norte-americano indicou na sexta-feira que este não é o momento para um "Fed put" - termo de Wall Street para ações que sustentem os mercados de ações - mesmo com as poupanças das famílias evaporando com riscos reais para a atividade econômica.