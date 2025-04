Petróleo se aproxima do menor valor em quatro anos após temor com recessão nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em queda de 2%, atingindo uma mínima de quase quatro anos nesta segunda-feira (7), devido às preocupações de que as últimas tarifas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possam levar as economias de todo o mundo à recessão e reduzir a demanda global por energia.

Os contratos futuros do Brent caíram US$ 1,37, ou 2,1%, para fechar a US$ 64,21 por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo WTI (West Texas Intermediate) dos EUA caíram US$ 1,29, ou 2,1%, a US$ 60,70.

Isso empurrou ambos os índices de referência do petróleo, que caíram cerca de 11% na semana passada, para seus menores fechamentos desde abril de 2021.