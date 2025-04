Petróleo tem nova queda com temores de recessão por conflito comercial entre EUA e China

Em resposta às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a China disse na sexta-feira que imporia taxas adicionais de 34% sobre os produtos norte-americanos, confirmando os temores dos investidores de que uma guerra comercial global completa tenha começado.

As importações de petróleo, gás e produtos refinados receberam isenções das novas tarifas de Trump, mas as medidas tarifárias podem estimular a inflação, desacelerar o crescimento econômico e intensificar as disputas comerciais, pesando sobre os preços do petróleo.

Além disse, a Opep+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, decidiu adiantar os planos de aumento da produção. O grupo agora pretende devolver 411.000 barris por dia (bpd) ao mercado em maio, acima dos 135.000 bpd planejados anteriormente.

No fim de semana, os ministros da Opep+ enfatizaram a necessidade de cumprimento total das metas de produção de petróleo e pediram que os produtores apresentassem planos até 15 de abril para compensar o excesso de bombeamento.

(Reportagem de Anna Hirtenstein em Londres; Reportagem adicional de Mohi Narayan em Nova Delhi e Yuka Obayashi em Tóquio)