Premiê do Japão afirma que disse a Trump para repensar políticas tarifárias

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, declarou nesta segunda-feira que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma ligação telefônica, que as políticas tarifárias dele são extremamente decepcionantes e pediu que ele repense.

"Eu disse ao presidente que o Japão tem sido o maior investidor nos Estados Unidos por cinco anos consecutivos e que as políticas tarifárias podem prejudicar as capacidades de investimento das empresas japonesas", afirmou Ishiba a repórteres após a ligação com Trump.

Durante a ligação de 25 minutos, os dois líderes concordaram em continuar o diálogo construtivo sobre a questão e nomear ministros encarregados das discussões, segundo Ishiba.