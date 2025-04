Presidente da Comissão Europeia discute resposta às tarifas dos EUA com líderes empresariais

As ações europeias e asiáticas e os preços do petróleo despencaram nesta segunda-feira devido aos temores de que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, possam aumentar os preços, enfraquecer a demanda e até mesmo desencadear uma recessão global.

O convite de Von der Leyen dizia que a UE proporia este ano "uma medida comercial que substituiria as salvaguardas do aço a partir de 1º de julho de 2026" para proteger contra "efeitos negativos relacionados ao comércio causados por excesso de capacidade global".

Após a ligação, a Comissão disse em comunicado que o setor "sublinhou a necessidade urgente de a UE propor novas medidas de defesa comercial para o aço -- além das salvaguardas existentes, que devem expirar em junho de 2026 -- inclusive para lidar com o potencial desvio de exportações".

O setor também expressou preocupação com a queda do volume de sucata de alumínio e aço para reciclagem. A Comissão disse no mês passado que consideraria taxas de exportação sobre as vendas de sucata da UE. Também reforçou as salvaguardas existentes sobre o aço para cortar as importações em 15% em 1º de abril.

"Reunião construtiva ... O senso de urgência e a clareza de propósito aumentaram muito em comparação com alguns meses atrás", disse uma fonte que participou da chamada.

A reunião com o setor automotivo estava programada para as 15h30 (horário local, 10h30 em Brasíllia), de acordo com a ACEA, o grupo do setor em Bruxelas.