Haddad: Reforma do imposto de renda não compromete as contas públicas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o projeto de reforma do imposto sobre a renda encaminhado pelo governo ao Congresso é equilibrado e não compromete as contas públicas nem é populista.

Falando em Montes Claros (MG), onde acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia, Haddad disse esperar que o Congresso vote a reforma com a mesma diligência com que aprovou a reforma tributária do consumo.