Questionado sobre mercados, Trump diz que às vezes é preciso "tomar remédio"

Por Trevor Hunnicutt

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que às vezes é preciso tomar remédios quando questionado sobre a queda dos mercados, acrescentando que não estava intencionalmente planejando uma liquidação.

"Não quero que nada despenque, mas às vezes é preciso tomar remédio para consertar alguma coisa", disse Trump a repórteres no Air Force One sobre as consequências econômicas de suas tarifas.