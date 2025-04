Randoncorp fecha acordo de investimento de até R$320 mi com o Patria

(Reuters) - A Randoncorp e a gestora de ativos Patria Investimentos anunciaram um acordo nas frentes de consórcios e seguros que contará com o aporte de até R$320 milhões do Patria, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

O contrato prevê a constituição de uma empresa controladora das operações de consórcios e seguros, na qual fundos do Patria poderão deter até 20% de participação no capital e a Randoncorp seguirá com fatia restante de ao menos 80%.

"A injeção de recursos dos fundos do Patria vai permitir à Rands acelerar as soluções de consórcios e seguros, consolidando sua posição como referência nacional nesses mercados", disseram as empresas no comunicado.