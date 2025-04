"Remédio" tarifário de Trump afeta mercados enquanto Europa tenta encontrar uma resposta

Depois que as ações da China continental e de Hong Kong despencaram nesta segunda-feira, o fundo soberano da China entrou em cena para tentar estabilizar o mercado.

Ministros da União Europeia, que estão divididos sobre como reagir fortemente contra Trump sem arriscar mais dor para suas próprias empresas e consumidores, estão se reunindo nesta segunda-feira para tentar formar uma frente unida.

O Goldman Sachs aumentou as chances de uma recessão nos EUA para 45% nos próximos 12 meses, juntando-se a outros bancos de investimento na revisão de suas previsões. Os economistas do JPMorgan agora estimam que as tarifas empurrarão a economia dos EUA para uma contração de 0,3%, contra estimativa anterior de crescimento de 1,3% do Produto Interno Bruto.

Falando a repórteres a bordo do Air Force One no domingo, Trump indicou que não está preocupado com as perdas que eliminaram trilhões de dólares em valor dos mercados acionários mundiais.

"Não quero que nada caia. Mas, às vezes, é preciso tomar remédio para consertar alguma coisa", disse ele ao retornar de um fim de semana de golfe na Flórida.

Trump disse que conversou com líderes da Europa e da Ásia no fim de semana, que esperavam convencê-lo a reduzir as tarifas em até 50%. Elas entrarão em vigor nesta semana.