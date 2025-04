"Remédio" tarifário de Trump derruba mercados, Wall St oscila após falas sobre pausa

Por Susan Heavey e David Lawder e Philip Blenkinsop

WASHINGTON/BRUSSELS (Reuters) - Os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltaram a abalar os mercados globais nesta segunda-feira depois que ele disse que os governos estrangeiros teriam que pagar "muito dinheiro" para que as taxas sejam removidas, enquanto os mercados acionários dos EUA tiveram breve alta com sugestões de uma pausa e voltaram a cair em seguida.

As ações asiáticas e europeias despencaram e os preços do petróleo caíam já que os investidores temem que as taxas que Trump comparou a "remédios para consertar algo" no fim de semana possam levar a preços mais altos, demanda mais fraca e, possivelmente, a uma recessão global.