Sinais de estresse surgem em mercados globais em meio a turbulência tarifária

SPREADS DE SWAP

A pressão crescente no mercado de títulos dos EUA -- o maior do mundo, com cerca de US$28 trilhões em dívida pública pendente -- está começando a ficar aparente, e um sinal de tensão está nos spreads de swap. Eles capturam o prêmio no lado fixo de um swap de taxa de juros, que os investidores usam para se proteger contra o risco de taxas em relação aos rendimentos dos títulos.

Os spreads de swap de dois anos dos EUA -- a diferença entre as taxas de swap de dois anos e o rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos -- caíram brevemente para quase -46 pontos-base nesta segunda-feira, antes de recuarem para cerca de -24 pontos-base, perto de seus níveis mais baixos desde novembro.

(Reportagem de Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe e Naomi Rovnick)