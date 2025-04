S&P 500 fecha sessão volátil em queda com Trump reafirmando posição sobre tarifas

Por Sinéad Carew e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice S&P 500 fechou em baixa nesta segunda-feira, após uma sessão volátil, com investidores preocupados com a desaceleração econômica e o aumento da inflação conforme o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manteve firme em relação às tarifas, alertando que pode aumentar ainda mais as taxas de importação sobre a China.

As ações de Wall Street têm sofrido desde o anúncio, na quarta-feira, das tarifas abrangentes de Trump sobre todas as importações para os EUA, com taxas muito mais altas para alguns dos principais parceiros comerciais.