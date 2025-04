STOXX 600 recua para menor nível em 16 meses com incerteza sobre guerra comercial

No fim de semana, Trump disse a repórteres que ele não fará um acordo com a China até que o déficit comercial dos EUA seja resolvido, provocando uma nova onda de perdas nos mercados asiáticos. [MKTS/GLOB]

"Havia alguma esperança no fim de semana de que talvez pudéssemos ver o início de uma negociação, mas as mensagens que vimos até agora sugerem que o presidente Trump está confortável com a reação do mercado e que ele vai continuar nesse curso", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

Os bancos europeus estavam a caminho de confirmar um "bear market" (mercado baixista), com o Commerzbank e o Deutsche Bank caindo 10,7% e 10%, respectivamente, nesta segunda-feira.

Os investidores também vendiam ações de fabricantes de armas, que haviam subido no início deste ano com a perspectiva de maiores gastos com defesa.

A fabricante de tanques Rheinmetall caía 10%, enquanto a Hensoldt, a Rheinmetall e a Renk recuavam entre 8% e 12%.

Os países da União Europeia estão avaliando a aprovação de um primeiro conjunto de contramedidas direcionadas a até US$28 bilhões em importações dos EUA nos próximos dias.