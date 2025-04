Tarifas de Trump deixam bancos centrais de países emergentes sem alternativas claras

As tarifas, entretanto, mudaram essa situação. Espera-se que o banco central da Índia reduza os juros em pelo menos 25 pontos-base nesta semana, embora as tarifas tenham aumentado as expectativas de um corte mais profundo e de mais 50 pontos-base em cortes durante o ano.

Os desafios para os mercados emergentes variam amplamente entre as regiões e em nível global.

A Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático, enfrenta restrições maiores em relação aos cortes de juros, com a rupia se aproximando de mínimas nunca vistas desde a crise financeira asiática de 1998, em parte devido às preocupações dos investidores com os planos de gastos do governo.

Na América Latina, onde a maioria dos países emergiu com tarifas comparativamente mais baixas, os bancos centrais têm, de modo geral, nos últimos meses e anos, se colocado à frente do Fed. Entretanto, os últimos acontecimentos limitarão ainda mais a margem de manobra.

O Brasil pode se encontrar em uma situação particularmente desafiadora ao tentar administrar as expectativas de inflação desancoradas depois que os planos de gastos do governo no ano passado fomentaram as preocupações fiscais, fazendo com que real atingisse uma mínima recorde.

O Banco do México, por outro lado, reduziu os juros no mês passado e alertou sobre o aumento da incerteza devido às tensões comerciais em meio a uma economia enfraquecida. O México não foi incluído na série de tarifas anunciadas por Trump em 2 de abril, mas ainda enfrenta tarifas de 25% anunciadas anteriormente sobre uma série de produtos.