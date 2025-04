Taxas longas de DIs fecham em leve alta no Brasil com avanço do dólar e dos rendimentos dos Treasuries

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,695%, ante o ajuste de 14,687% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,245%, ante o ajuste de 14,234%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,43%, em alta de 6 pontos-base ante 14,375% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,54%, ante 14,494%.

Após os fortes recuos das duas sessões anteriores, na esteira das preocupações com uma possível recessão nos EUA em meio à guerra global de tarifas, as taxas dos DIs tinham espaço para ajustes em alta nesta segunda-feira.

O forte avanço do dólar ante o real favoreceu esta alta, assim como o avanço dos yields dos Treasuries no exterior, conforme um operador ouvido pela Reuters.

No primeiro caso, o dólar ganhou força com o início, no sábado, da cobrança de uma tarifa de 10% sobre todas as importações dos EUA, em meio à busca dos investidores pela segurança da moeda norte-americana. Na próxima quarta-feira, uma bateria de tarifas recíprocas adicionais, que atingirão os países de maneiras diferentes, entrará em vigor.

Para piorar, nesta segunda-feira Trump disse que pode impor uma taxa adicional de 50% sobre as importações vindas da China na próxima quarta-feira, se a segunda maior economia do mundo não retirar as tarifas de 34% que havia imposto sobre produtos dos EUA na semana passada. As tarifas chinesas vieram justamente em resposta às taxas "recíprocas" de 34% anunciadas anteriormente por Trump.