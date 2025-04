Trump ameaça elevar ainda mais tarifas sobre a China enquanto mercado segue em queda

"Todas as negociações com a China sobre as reuniões solicitadas conosco serão encerradas!", ele escreveu nas redes sociais.

O anúncio injetou mais turbulência nos mercados financeiros globais, que caíram constantemente desde o anúncio de Trump. Uma tarifa de 10% entrou em vigor sobre todas as importações no mercado norte-americano no sábado, e taxas direcionadas de até 50% devem entrar em vigor na quarta-feira.

As ações nos EUA interromperam brevemente sua queda pela manhã, após uma reportagem indicar que Trump estava considerando uma pausa tarifária de 90 dias. Depois elas ficaram negativas novamente, após a Casa Branca classificar a reportagem como "notícia falsa". O índice de ações S&P 500 estava caminhando para uma queda de 20% em relação à sua máxima de fevereiro.

As ações asiáticas e europeias também despencaram, pois os investidores temem que os impostos que Trump comparou a "remédios" possam levar a preços mais altos, demanda mais fraca e potencialmente uma recessão global. O Goldman Sachs aumentou as chances de uma recessão nos EUA para 45%.

Já a União Europeia disse que começaria a cobrar taxas retaliatórias sobre alguns produtos dos EUA na semana que vem, mesmo com autoridades dizendo que estavam prontas para negociar um acordo "zero por zero" com o governo Trump.

"Mais cedo ou mais tarde, nos sentaremos à mesa de negociações com os EUA e encontraremos um compromisso mutuamente aceitável", disse o comissário de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, em uma entrevista coletiva.