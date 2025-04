"Tudo está muito caro": bolivianos apertam os cintos com nova realidade inflacionária

A escassez de dólares tem sido uma barreira para as importações, aumentando os custos dos agricultores e provocando longas filas para a compra de gasolina e diesel nas bombas. Ela também prejudicou o sistema de subsídios estatais que, durante anos, ajudou a manter os preços dos combustíveis baixos.

"Tudo está tão caro que não sobra dinheiro", disse Zapata em um mercado de alimentos na capital política, La Paz, uma cidade rochosa cercada por picos andinos.

"Eu costumava ir ao mercado com 100 bolivianos (US$ 14,58) e comprar de tudo. Era o suficiente para mais de uma semana. Tenho várias filhas, e o que eu compro não é mais suficiente. No máximo, esses vegetais duram um ou dois dias."

Ela acrescentou que o custo de carnes como boi, frango e porco aumentou ainda mais e que os preços agora estão "altíssimos".

A Bolívia, uma das nações mais pobres da América do Sul, cultiva grande parte de seus próprios produtos e, historicamente, tem um excedente de gás natural, o que mantém os custos de energia baixos. No entanto, os produtores não encontraram novos campos de gás para substituir os que foram esgotados, reduzindo as exportações e uma importante fonte de renda externa.

O partido socialista que domina a política desde 2006 tem subsidiado determinados produtos, mas agora está tendo dificuldades em manter a economia funcionando, prejudicando a popularidade do presidente Luis Arce antes das eleições gerais de agosto.