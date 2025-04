UE precisa reduzir barreiras não tarifárias, incluindo o IVA, diz assessor de comércio da Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - A União Europeia precisará reduzir suas barreiras não tarifárias, incluindo aquelas criadas por impostos sobre valor adicionado, se quiser chegar a um acordo para reduzir as tarifas dos EUA impostas pelo presidente Donald Trump, disse o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, nesta segunda-feira.

Navarro disse à rede de televisão CNBC que a disposição da UE em negociar com Trump para reduzir as tarifas é apenas "um bom e pequeno começo", mas que as barreiras não tarifárias, que também incluem regulamentações de segurança alimentar, são mais importantes do que as taxas tarifárias.

Seus comentários foram feitos depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em uma coletiva de imprensa em Bruxelas que a UE estava pronta para negociar um pacto tarifário "zero por zero" com os EUA para produtos industriais. Os ministros da UE concordaram em priorizar as negociações em detrimento da retaliação.