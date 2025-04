UE prioriza conversas com os EUA para remover as tarifas de Trump

Os ministros que supervisionam o comércio se reuniram em Luxemburgo nesta segunda-feira para debater a resposta da UE, bem como discutir as relações com a China. Muitos disseram que a prioridade da UE é iniciar negociações com os Estados Unidos e evitar uma guerra comercial total.

"Precisamos manter a calma e responder de uma forma que diminua a escalada. Os mercados de ações neste momento mostram o que acontecerá se houver uma escalada imediata. Mas estaremos preparados para tomar contramedidas, se necessário, para colocar os norte-americanos na mesa de negociações", disse a ministra do Comércio da Holanda, Reinette Klever, a repórteres.

Até o momento, as negociações com Washington têm se mostrado difíceis. O comissário de comércio da UE, Maros Sefcovic, descreveu sua conversa de duas horas com os pares norte-americanos na sexta-feira como "franca", dizendo a eles que as tarifas são "prejudiciais e injustificadas".

É provável que o bloco aprove esta semana um conjunto inicial de contramedidas direcionadas de até US$28 bilhões de importações dos EUA, que vão de fio dental a diamantes, em resposta às tarifas de aço e alumínio de Trump, e não às taxas recíprocas mais amplas.

Mas até mesmo essa medida se mostrou problemática, com Trump ameaçando uma contra-tarifa de 200% sobre as bebidas alcoólicas da UE se o bloco avançar com uma tarifa de 50% sobre o bourbon dos EUA.

A França e a Itália, grandes exportadores de vinho e bebidas alcoólicas, expressaram preocupação.