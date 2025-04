Ações de China e Hong Kong se recuperam com apoio de mercados regionais e de Pequim

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong recuperaram algum terreno nesta terça-feira, estabilizando-se na esteira de mercados regionais mais fortes e do apoio liderado pelo governo após uma liquidação brutal desencadeada por preocupações com tarifas comerciais.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,58%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,71%, depois que ambos caíram mais de 7% na segunda-feira.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,51% depois de ter despencado 13,2% na sessão anterior, na maior queda desde a crise financeira asiática de 1997. O Índice Hang Seng Tech subiu 3,8%, depois de cair 17% na segunda-feira.