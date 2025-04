Ações europeias registram melhor sessão desde novembro de 2022, após recuo provocado por tarifas

A Comissão Europeia propôs contra-tarifas de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos na segunda-feira, uma vez que o bloco enfrenta tarifas sobre automóveis e metais já em vigor, e uma taxa de 20% sobre outros produtos a partir de quarta-feira.

No entanto, o bloco diluiu algumas propostas iniciais, removendo, por exemplo, o uísque bourbon dos EUA de sua lista. A Comissão Europeia também ofereceu um acordo tarifário "zero por zero" a Washington.

"Passamos da incerteza para um pouco mais de certeza, e o mercado está tentando precificar isso", disse Stephen Dover, estrategista-chefe de mercado da Franklin Templeton, embora tenha acrescentado que a volatilidade provavelmente continuará alta.

Embora a J.P. Morgan preveja um impacto de 1,5% no crescimento do produto interno bruto (PIB) até o final de 2026 devido à guerra comercial, a gestora vê a zona do euro evitando uma recessão.

As ações europeias continuaram a parecer atraentes, disse Dover, com valuations menos caras em relação aos papéis dos EUA e a perspectiva de que o estímulo fiscal alemão possa impulsionar o crescimento.

Investidores compraram ações de defesa, impulsionando o setor, que está entre os de melhor desempenho na Europa este ano, para uma alta de 5,1%.