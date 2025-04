ANÁLISE-"Montanha de dólares" do FMI é chave para desmantelar controles cambiais da Argentina

Um acordo daria ao governo margem de manobra para começar a desmantelar os controles cambiais em vigor desde 2019, enquanto o apoio do FMI poderia ajudar a reduzir o prêmio que a Argentina tem que pagar para assumir novas dívidas, potencialmente reabrindo o acesso aos mercados de capitais globais.

"O que vocês terão é uma montanha de dólares", disse Milei em março, referindo-se à meta de dobrar as reservas brutas para US$50 bilhões com o empréstimo do FMI e outros. Ele estabeleceu como meta o final do ano para desfazer os controles cambiais, ou antes, se o FMI acelerasse os pagamentos.

"Os controles cambiais não existirão mais em 1º de janeiro. Talvez antes", disse ele.

A Reuters conversou com ex-funcionários do FMI e do governo, além de economistas, que, de modo geral, concordaram que o acordo com o FMI -- que ainda precisa da aprovação do conselho de administração da entidade -- ajudaria a desfazer os controles de capital e a acessar os mercados de capitais, embora isso não acontecesse da noite para o dia.

Isso é fundamental para que o produtor de grãos a lítio possa reanimar sua economia em apuros, já que está se arrastando para fora de uma de suas piores crises de todos os tempos, sob a dura pressão de austeridade de Milei, um economista bombástico aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A inflação anualizada se aproximou de 300% no ano passado, as reservas líquidas chegaram a US$11 bilhões negativos e a pobreza atingiu mais de 50% quando o país entrou em recessão. Essas métricas agora estão melhorando, mas a economia continua frágil.