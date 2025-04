Andreessen Horowitz busca levantar megafundo de US$20 bi em meio a interesse global em startups de IA dos EUA

Para levantar uma quantia tão grande de capital, a a16z tem feito apresentações ao redor do mundo. Investidores internacionais veem o fundo como uma forma de investir seu dinheiro mais facilmente em empresas norte-americanas de IA sem restrições, disse uma das fontes.

A Andreessen Horowitz não respondeu aos pedidos de comentário.

Os fundadores da A16z, Marc Andreessen e Ben Horowitz, anunciaram no ano passado que apoiariam Trump, rompendo com seu apoio tradicional aos candidatos democratas, um movimento compartilhado por outras figuras proeminentes do Vale do Silício, como Elon Musk.

Mesmo pelos padrões de uma empresa conhecida por levantar alguns dos maiores veículos de investimento do Vale do Silício, o novo fundo representaria um movimento colossal em termos de escala. Ele testará o interesse de investidores em venture capital em meio à turbulência econômica global e continuará o debate sobre o quão escalável essa classe de ativos é, mantendo retornos atraentes.

Se bem-sucedido, o novo megafundo só será ultrapassado pelo dois fundos Vision, do SoftBank, que colocaram quantias sem precedentes de capital no setor de tecnologia, com resultados divergentes. O SoftBank Vision Fund 1, lançado em 2017, foi um fundo recorde de US$100 bilhões, enquanto seu sucessor, o Vision Fund 2, tem sob gestão cerca de US$56 bilhões do balanço do SoftBank. Outra empresa de venture capital do Vale do Silício, a Sequoia Capital, tem mais de US$56 bilhões em ativos sob gestão em vários fundos, com seu fundo evergreen crescendo para US$19,6 bilhões este ano, de acordo com documentos.

O maior fundo da a16z até o momento é um fundo de US$5 bilhões para investir em empresas em estágio de crescimento de que a empresa levantou como parte de uma captação de US$9 bilhões anunciada no início de 2022. Da mesma forma, a firma pediu aos investidores que comprometessem capital em uma série de fundos, cada um focado em um setor ou estágio diferente de maturidade da startup, para garantir uma captação de US$7,2 bilhões em 2024, sendo US$ 3,75 bilhões para um fundo de crescimento.