BCE aumenta monitoramento de bancos e títulos mas não há alarme até o momento, dizem fontes

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu aumentou o monitoramento dos bancos da zona do euro e dos mercados de títulos em meio à liquidação nos mercados acionários globais devido à guerra comercial, mas ainda não encontrou motivos para alarme, disseram três fontes à Reuters.

O BCE, que define as taxas de juros para os 20 países que compartilham o euro e supervisiona os maiores bancos do bloco, aumentou o nível de vigilância porque a liquidação no mercado pode se traduzir em danos à economia real se durar.

Os supervisores do BCE têm ligado para os bancos sob sua supervisão com mais frequência do que o normal para verificar os depósitos e outras formas de financiamento. Até o momento, as respostas têm sido tranquilizadoras.