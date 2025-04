Brasil, Egito e Cingapura podem sair vencedores de ofensiva tarifária

Por Mohamed Ezz e Ahmed Eljechtimi e Xinghui Kok

(Reuters) - Dias após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifas que chocaram vários parceiros comerciais e os mercados globais, alguns países estão surgindo como possíveis vencedores, embora o risco de uma recessão induzida limite os ganhos.

Com aliados de longa data e parceiros comerciais próximos dos EUA, incluindo a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul, entre os mais atingidos - com tarifas de 20% ou mais - rivais que vão do Brasil à Índia e da Turquia ao Quênia veem uma luz no fim do túnel.