Casas Bahia retira matérias que seriam votadas em assembleia de 30 de abril

(Reuters) - A Casas Bahia informou nesta terça-feira que seu conselho de adminsitração decidiu retirar da pauta da assembleia geral marcada para 30 de abril "todas as matérias que seriam deliberadas em assembleia geral extraordinária".

Estavam previstas para serem deliberadas em assembleia geral ordinária e extraordinária propostas para alterações no estatuto, inclusive a adição de uma cláusula de "poison pill", conforme ata da reunião do conselho divulgada no final de março.

A Casas Bahia já havia anunciado na véspera que o acionista Michael Klein havia pedido o cancelamento da assembleia convocada para 30 de abril, que incluía ainda sua proposta para reassumir o cargo de presidente do conselho da empresa e para destiuição do atual ocupante do cargo.