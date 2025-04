Chefe da agricultura dos EUA diz que novos acordos sobre tarifas podem ser fechados até final da semana

O presidente Donald Trump disse na semana passada que imporia uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações para os EUA e taxas mais altas sobre dezenas de outros países, incluindo alguns dos maiores parceiros comerciais de Washington, abalando os mercados globais e confundindo os aliados dos EUA.

Depois que a China retaliou com suas próprias tarifas, os Estados Unidos disseram nesta terça-feira que taxas de 104% sobre as importações da China entrariam em vigor logo após a meia-noite, mesmo com o governo Trump se movimentando para iniciar rapidamente negociações com outros parceiros comerciais alvos do abrangente plano tarifário.

"Eu acredito, sinceramente, que será mais cedo do que tarde. Eu acredito que ouviremos sobre novos acordos que estão sendo fechados, talvez até o fim da semana", disse Rollins, acrescentando que 70 países entraram em contato com os EUA para negociações.

(Reportagem de Kanishka Singh e Jasper Ward em Washington)