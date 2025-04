China promete "lutar até o fim" enquanto a guerra tarifária de Trump se intensifica

Trump disse que as tarifas - um mínimo de 10% para todas as importações dos EUA, com taxas direcionadas de até 50% - ajudarão os Estados Unidos a recuperar uma base industrial que, segundo ele, definhou ao longo de décadas de liberalização do comércio.

"É a única chance que o nosso país terá de reiniciar a mesa. Porque nenhum outro presidente estaria disposto a fazer o que estou fazendo, ou mesmo a passar por isso", disse ele a repórteres na Casa Branca.

A EUROPA BUSCA CONTRAMEDIDAS

A Comissão Europeia, por sua vez, propôs contra-tarifas de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos, incluindo soja, nozes e salsichas, embora outros itens potenciais, como o uísque bourbon, tenham sido deixados de fora da lista, de acordo com um documento visto pela Reuters.

As autoridades disseram que estão prontas para negociar um acordo "zero por zero" com o governo de Trump.

O bloco de 27 membros está enfrentando dificuldades com as tarifas sobre automóveis e metais já em vigor, e terá uma tarifa de 20% sobre outros produtos entrando em vigor na quarta-feira. Trump também ameaçou impor tarifas sobre as bebidas alcoólicas da UE.