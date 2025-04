Chinesa Foton vai montar caminhões em complexo da Agrale no RS

Os modelos a serem montados são o semileve Aumark S 315, os leves Aumark S 715 e S 916 e caminhão de médio porte Aumark S 1217. Todos os veículos já são vendidos no Brasil via importações, afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

A companhia também vai montar o Auman D 1277, "caminhão que marca a entrada da Foton no segmento brasileiro dos semipesados e que começa a ser vendido pelas concessionárias brasileiras da empresa em abril".

A capacidade de produção da Foton no complexo é de 5 mil veículos por ano. Inicialmente, a fábrica montará até sete caminhões por dia, com flexibilidade para aumentar a produção caso seja necessário, afirmou a companhia.

"Essa linha de montagem é um ponto de partida e esperamos aumentar nossa presença no Brasil conforme a demanda for crescendo", disse Fábio Pontes, diretor de operações da Foton, que coordenará a fábrica, no comunicado. "Esse é nosso objetivo: expandir o negócio no país e, no futuro, ampliar a produção local e o desenvolvimento de fornecedores nacionais sempre de acordo com a demanda."

A montadora tem cerca de 40 concessionários no país e pretende encerrar o ano com "pelo menos" 80 revendas.