EUA chamam retaliação da China de "grande erro" em meio à guerra tarifária

A abordagem rápida e dura da China contrastou com as medidas mais brandas de outros países asiáticos. A União Europeia também ainda está consultando os Estados membros sobre como reagir às tarifas de Trump sem causar mais danos aos seus consumidores e exportadores.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, criticou Pequim em uma entrevista à CNBC. Ele enfatizou que qualquer negociação dos EUA com outros países sobre tarifas foi resultado do fato de eles terem batido à porta de Washington, e não devido à turbulência do mercado global.

"Acho que foi um grande erro essa escalada chinesa", disse ele. "Tudo está na mesa", disse Bessent quando questionado se a União Europeia precisa reduzir as barreiras não tarifárias, incluindo impostos sobre valor agregado.

Na terça-feira, a China prometeu "lutar até o fim".

"A ameaça do lado norte-americano de aumentar as tarifas contra a China é erro em cima de erro, expondo mais uma vez a natureza chantagista do lado norte-americano", disse o Ministério do Comércio da China.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma ligação telefônica com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, pediu a Pequim que garanta uma solução negociada e enfatizou a necessidade de apoiar um sistema de comércio justo baseado em condições equitativas.