EXCLUSIVO-EUA consideram ajustar plano de taxas portuárias para navios chineses após reação, dizem fontes

O governo também está pensando em mudanças nas taxas para torná-las menos onerosas e reduzir seu impacto sobre as empresas dos EUA, disseram todas as seis fontes.

Entre as opções que o governo está considerando está a cobrança de uma taxa que é ajustada com base no número de navios de fabricação chinesa na frota de uma empresa, disse uma fonte. Isso significaria taxas mais baixas para as empresas com menos navios construídos na China.

O governo também estuda uma cobrança baseada na tonelagem da carga dos navios descarregados, em vez de uma taxa fixa, disseram duas das fontes. Isso significaria taxas mais baixas para navios menores, em vez de taxas fixas para todos os navios. Isso poderia aliviar a carga sobre os proprietários de navios menores envolvidos em nichos comerciais, como o transporte de grãos ou outras commodities.

O USTR havia formulado a proposta de taxa tendo em mente os navios porta-contêineres maiores que transportam produtos de varejo, disseram as fontes. O impacto sobre os fluxos de commodities não foi totalmente considerado, disseram elas.

"Os setores mais afetados são os de transporte de contêineres e de automóveis, dada a sua natureza consolidada e a alta proporção de taxas a pagar de acordo com a estrutura proposta", escreveu o analista da Jefferies, Omar Nokta, em uma nota de 2 de abril.

"No entanto, todos os segmentos de transporte marítimo seriam afetados, dado o nível de disrupção que provavelmente ocorreria à medida que as operadoras mudassem as embarcações para minimizar a exposição às taxas dos EUA."