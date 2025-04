Farmacêuticas europeias alertam que tarifas de Trump podem acelerar "êxodo" do setor para os EUA

As cadeias de suprimento para medicamentos da Europa e dos EUA são interconectadas. Os EUA dependem de medicamentos parcialmente produzidos na Europa, que geram centenas de bilhões de dólares em receita.

As exportações de produtos médicos e farmacêuticos da UE para os EUA totalizaram cerca de 90 bilhões de euros em 2023, de acordo com dados mais recentes do Eurostat.

Recentemente, gigantes farmacêuticas europeias têm expandido suas instalações de produção nos Estados Unidos.

(Por Ludwig Burger em Frankfurt e Maggie Fick em Londres; reportagem adicional de Julia Payne em Bruxelas)