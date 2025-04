Funcionários da Eletronuclear entram em greve por reajuste salarial e contra cortes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Funcionários da Eletronuclear iniciaram nesta terça-feira uma paralisação por tempo indeterminado para pressionar a estatal a conceder aumento salarial e a recuar no desligamento compulsório de empregados previsto para este ano.

A empresa, operadora das usinas Angra 1 e 2, afirmou que foi informada da paralisação na central nuclear e que está adotando "todas as providências necessárias para garantir a operação segura de suas usinas".

"Reitera-se, assim, o compromisso da Eletronuclear com a manutenção das atividades essenciais, em estrita conformidade com os protocolos internos e as normas regulatórias do setor", disse, em nota.