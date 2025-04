Galípolo diz que BC avalia impacto de bets sobre estabilidade financeira e política de juros

BRASÍLIA (Reuters) - É importante para o Banco Central avaliar impactos provenientes do crescimento do mercado de “bets” sobre a estabilidade financeira e a transmissão da política monetária no país, disse nesta terça-feira o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

Em depoimento na CPI das Bets, no Senado, Galípolo afirmou que participantes do mercado haviam alertado que fluxos financeiros para sites de apostas estavam se tornando significativos, com potencial impacto sobre a atividade econômica, citando também possível aumento do risco de crédito.

"Ano passado, em estudos preparatórios para uma reunião do Copom, nos chamou a atenção de que parte da renda das famílias não estava indo nem para consumo nem para poupança, alguns participantes de mercado já haviam nos alertado que fluxos financeiros para sites de apostas estavam se tornando significativos, com potencial impacto na atividade econômica", disse.