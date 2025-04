Haddad vê Brasil menos prejudicado por tarifas dos EUA

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o Brasil será menos prejudicado do que outros países com a imposição de tarifas de importação pelos Estados Unidos.

Em evento do Bradesco BBI, em São Paulo, Haddad afirmou que as tarifas anunciadas substituíram a política de cotas de importação, argumentando que com isso o Brasil poderá vender mais para os EUA.

Ele ainda argumentou que não é o momento de anunciar medidas de contraposição às tarifas norte-americanas, sendo necessário "ver se a poeira abaixa".