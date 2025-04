Ibovespa perde fôlego pressionado por Vale enquanto tarifas seguem no radar

- PETROBRAS PN reverteu os ganhos e perdia 0,45%, conforme o petróleo voltou a enfraquecer no exterior, trabalhando momentaneamente no terreno negativo, para depois voltar ao azul, com o Brent em alta de 0,25%. A presidente da estatal também afirmou na véspera que a companhia não deve alterar preços de combustíveis em cenário turbulento. Uma fonte disse à Reuters que o ministro de Minas e Energia teria pedido para a CEO para que a Petrobras analisasse um novo corte no valor médio do diesel, diante do recuo acentuado e recente do preço do barril do petróleo no mercado internacional.

- BRAVA ENERGIA ON avançava 2,07%, após divulgar dados preliminares de março mostrando uma produção total bruta de 71.757 boe/d, encerrando o primeiro trimestre com 71.057 boe/d. Ainda no setor, PETRORECONCAVO ON cedia 0,07%, tendo também no radar dados de março mostrando produção média de 27.715 mil boe/d. Ainda, PRIO ON subia 0,99%.

- MAGAZINE LUIZA ON desabava 9,37%, tendo como pano de fundo relatório do Citi cortando a recomendação das ações a "venda/alto risco" e reduzindo o preço-alvo de R$8 para R$7,70. Na visão dos analistas, que afirmam estar ainda cautelosos com o cenário macroeconômico do país, antecipar um ciclo de demanda positiva parece excessivamente otimista neste momento. Eles também citaram competição acirrada no setor. Na véspera, o Mercado Livre anunciou investimento de R$34 bilhões no Brasil em 2025. Em Nova York, MERCADO LIBRE subia 5,96%.

- MINERVA ON recuava 3,73% na esteira de proposta aprovada pelo conselho de administração para aumento de capital no montante de até R$2 bilhões, que será votada em assembleia geral extraordinária a ser realizada em 29 de abril. Sob os termos da proposta, o aumento de capital de até R$2 bilhões contará com a subscrição particular de até 386,8 milhões de novas ações ordinárias pelo preço de emissão de R$5,17 cada -- um desconto de quase 20% em relação ao fechamento da segunda-feira. O aumento de capital prevê ainda bônus de subscrição.

- ITAÚ UNIBANCO PN era negociada em alta de 0,48%, em dia sem viés único no setor. BRADESCO PN caía 1,86%, BANCO DO BRASIL ON avançava 0,11% e SANTANDER BRASIL UNIT mostrava decréscimo de 0,34%. BTG PACTUAL UNIT subia 1,69%.

- RANDONCORP PN, que não faz parte do Ibovespa, avançava 3,37%, após anunciar acordo com a gestora de ativos Pátria Investimentos nas frentes de consórcios e seguros que contará com o aporte de até R$320 milhões do Pátria. O contrato prevê a constituição de uma empresa controladora das operações de consórcios e seguros, na qual fundos do Pátria poderão deter até 20% de participação no capital e a Randoncorp seguirá com fatia restante de ao menos 80%.