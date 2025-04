Índice da Cielo mostra queda de 4% nas vendas do varejo em março

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) mostrou queda de 4% nas vendas no varejo em março sobre um ano antes, descontada a inflação, divulgou nesta terça-feira a empresa de pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

O levantamento marcou o quarto mês seguido de queda no comércio brasileiro apurada pelo ICVA.