Institutos reduzem previsão de crescimento da Alemanha em 2025 para 0,1%, dizem fontes

Para 2026, os institutos preveem um crescimento econômico de pouco mais de 1,0%, disseram as fontes, sem fornecer um número exato. A previsão anterior para o próximo ano era de 1,3%.

Após a eleição federal de fevereiro, os conservadores, de Friedrich Merz, e os social-democratas, que estão negociando a formação de um governo, anunciaram um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura e mudanças nas regras de endividamento a fim de reforçar a defesa e impulsionar o crescimento.

O pacote fiscal melhora as perspectivas econômicas para 2026 e 2027.

As novas previsões levam em conta as tarifas dos EUA de 25% sobre alumínio, aço e automóveis da União Europeia, mas não as taxas de 20% anunciadas na quarta-feira sobre outros produtos, disseram as fontes à Reuters.

As previsões serão publicadas oficialmente na quinta-feira. O Ministério da Economia alemão incorpora as estimativas combinadas dos institutos em suas próprias previsões.