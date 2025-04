Membro do BCE diz que aumento da inflação por tarifas pode atrasar normalização da política monetária

ATENAS (Reuters) - Yannis Stournaras, integrante do Conselho do Banco Central Europeu, disse nesta terça-feira que a provável inflação mais alta e uma guerra comercial global após a imposição de tarifas comerciais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem atrasar a normalização da política monetária da zona do euro.

"Qualquer novo ressurgimento da inflação ou das expectativas de inflação pode atrasar ou até mesmo interromper o processo de normalização da política monetária, piorando as condições financeiras e a dinâmica do crescimento", disse Stournaras, que é presidente do Banco da Grécia, na reunião anual de acionistas do banco central grego.

Quedas expressivas nos mercados financeiros globais desencadeada pelo anúncio de tarifas dos EUA solidificaram a tese por outro corte dos juros pelo BCE na próxima semana e apoiam os argumentos para uma flexibilização ainda mais rápida das políticas do segundo maior banco central do mundo, dizem os economistas.